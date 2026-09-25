Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72036, овальная, тип-E, 8 мм
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Характеристики
Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72036, овальная, тип-E, 8 мм
Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72036 с овальной режущей частью (тип E), диаметром 8 мм, предназначена для шлифовки стальных, бронзовых, медных, латунных, чугунных, титановых поверхностей. Также эффективна для обработки искусственного камня и металлокерамики. Овальная рабочая часть позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы, снимать фаски, обрабатывать закругленные углы. С помощью борфрезы можно восстановить утратившую первоначальный вид гравировку. Режущая оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72036 с овальной режущей частью (тип E), диаметром 8 мм, предназначена для шлифовки стальных, бронзовых, медных, латунных, чугунных, титановых поверхностей. Также эффективна для обработки искусственного камня и металлокерамики. Овальная рабочая часть позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы, снимать фаски, обрабатывать закругленные углы. С помощью борфрезы можно восстановить утратившую первоначальный вид гравировку. Режущая оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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