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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм купить с доставкой в Москве
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм

Твердосплавная борфреза Denzel 72031 с шарообразной рабочей частью (тип D), диаметром 12 мм, предназначена для шлифовальных работ по металлу. Используется для обработки закаленной и нержавеющей стали, чугуна, титана, латуни, меди, бронзы. Подходит для шлифовки искусственного камня и металлокерамики. Режущая часть в форме сферы особенно удобна для обработки радиусных пазов и внутренних отверстий. Также борфреза позволяет удалять заусенцы и возвращать первоначальный вид гравировке. Оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.



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Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная борфреза Denzel 72031 с шарообразной рабочей частью (тип D), диаметром 12 мм, предназначена для шлифовальных работ по металлу. Используется для обработки закаленной и нержавеющей стали, чугуна, титана, латуни, меди, бронзы. Подходит для шлифовки искусственного камня и металлокерамики. Режущая часть в форме сферы особенно удобна для обработки радиусных пазов и внутренних отверстий. Также борфреза позволяет удалять заусенцы и возвращать первоначальный вид гравировке. Оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72031, шарообразная, тип-D, 12 мм - стоимость товара 1130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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