Сверло по металлу Matrix 72005, 10,5 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 745958
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.5
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х2
Вес, г.
290
Описание товара Сверло по металлу Matrix 72005, 10,5 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик
Полированное сверло по металлу Matrix 72005 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 10,5 мм. Угол заточки составляет 118°, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.5
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Полированное сверло по металлу Matrix 72005 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 10,5 мм. Угол заточки составляет 118°, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
- Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
- Удобная комплектация — в упаковке 5 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 72005, 10,5 мм, полированное, HSS, 5 шт. цилиндрический хвостовик - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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