Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм
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Характеристики
Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм
Твердосплавная борфреза Denzel 72003 с цилиндрической рабочей частью (тип A), диаметром 12 мм, используется для работ по металлу (закаленной и нержавеющей стали, латуни, меди, бронзе, чугуну, титану). Подходит также для обработки искусственного камня и металлокерамики. Предназначена для завершающей обработки и подгонки форм и поверхностей: шлифовки, зачистки сварных швов, удаления заусенцев, снятия фасок, разделки кромок. Оснастка устанавливается на прямошлифовальную машину или дрель.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Твердосплавная борфреза Denzel 72003 с цилиндрической рабочей частью (тип A), диаметром 12 мм, используется для работ по металлу (закаленной и нержавеющей стали, латуни, меди, бронзе, чугуну, титану). Подходит также для обработки искусственного камня и металлокерамики. Предназначена для завершающей обработки и подгонки форм и поверхностей: шлифовки, зачистки сварных швов, удаления заусенцев, снятия фасок, разделки кромок. Оснастка устанавливается на прямошлифовальную машину или дрель.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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