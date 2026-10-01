Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка
Спиральное сверло по металлу Барс 71888 из стали P9M3, диаметром 10,2 мм и длиной 133 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия с минимальным заусенцем, класс точности A обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Сверло используется в производственных и бытовых целях.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло изготовлено из быстрорежущей стали P9M3 с высоким содержанием вольфрама.
- Износостойкость — режущие кромки долго держат заточку.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки.
- Стойкость к перегреву — благодаря полированной поверхности трение сверла о стенки отверстия снижено.
- Защита от разрушения — азотированное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Спиральное сверло по металлу Барс 71888 из стали P9M3, диаметром 10,2 мм и длиной 133 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия с минимальным заусенцем, класс точности A обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Сверло используется в производственных и бытовых целях.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло изготовлено из быстрорежущей стали P9M3 с высоким содержанием вольфрама.
- Износостойкость — режущие кромки долго держат заточку.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки.
- Стойкость к перегреву — благодаря полированной поверхности трение сверла о стенки отверстия снижено.
- Защита от разрушения — азотированное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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