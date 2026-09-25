Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка
Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718287 из стали P6M5, размером 12 х 151 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
- Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитБиты ударные ЗУБР PZ2, 50 мм, 10 штук, 26023-2-50-S10
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву Matrix 70443, 16-20-22-25-32 мм, 5...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитСверло по кафелю круговое (балеринка) с защитной решеткой Matrix...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитСверло по дереву регулируемое "Балеринка" Matrix 704930, 30-300 ...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитНабор сверл по бетону Sparta 725305, металлу, дереву 3-4-5-6-8-1...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73234, ф235 х 32 мм, 48 зубьев + к...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733247, ф165 х 20 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733267, ф165 х 20 мм, 24 зубьев, т...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКруг шлифовальный Мир Инструмента 73449, 200 х 20 х 16 мм, 64С, ...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитДиск пильный по дереву Sparta 230x22 732465
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 10.0 х 133 мм, сталь М42, H...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70379, M22 х 68 мм
Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718287 из стали P6M5, размером 12 х 151 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
- Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка