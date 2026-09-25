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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка купить с доставкой в Москве
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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка

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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 1
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 2
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 3
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 4
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 5
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 6
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 7
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 8
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 9
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 10
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
101
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 1
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 2
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 3
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 4
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 5
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 6
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 7
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 8
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 9
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 10
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
101
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка

Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718287 из стали P6M5, размером 12 х 151 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
  • Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
  • Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
  • Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
101
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718287 из стали P6M5, размером 12 х 151 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
  • Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
  • Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
  • Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Сверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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