Сверло спиральное по металлу DENZEL 718278, 6 x 93мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718278, 6 x 93мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка
Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718278 из стали P6M5, размером 6 х 93 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
- Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А,...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 4.0 х 75 мм, сталь М42, HSS...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 5.0 х 86 мм, сталь P6M5, (2965...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.5 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x2.0 мм по нерж. стали для УШМ...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНабор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718278 из стали P6M5, размером 6 х 93 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
- Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718278, 6 x 93мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка