Сверло спиральное по металлу DENZEL 718269, 3,2 x 65мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка, 2шт.
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Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718269, 3,2 x 65мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка, 2шт.
Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718269 из стали P6M5, размером 3,2 х 65 мм, с многогранной заточкой, 2 штуки в упаковке, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
- Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718269 из стали P6M5, размером 3,2 х 65 мм, с многогранной заточкой, 2 штуки в упаковке, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
- Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718269, 3,2 x 65мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка, 2шт.