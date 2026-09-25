Сверло спиральное по металлу DENZEL 718265, 12 x 205 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное
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Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718265, 12 x 205 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное
Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718265 из стали P6M5, размером 12 х 205 мм, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718265 из стали P6M5, размером 12 х 205 мм, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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