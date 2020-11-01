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Главная Товары для красоты и здоровья Массажеры Массажеры для тела Bradex Миостимулятор Bradex SF 0084 для тренировки бёдер и ягодиц Бьюти шейпс

Миостимулятор Bradex SF 0084 для тренировки бёдер и ягодиц Бьюти шейпс

Артикул: 74593
  • Массажер Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 - фото 1
  • Массажер Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 - фото 2
Массажер Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 - фото 1
Массажер Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 - фото 2
2 810 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 74593
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля бедер, для ягодиц
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Высота, см17
Длина, см47
Функции и режимыэлектромассаж
Вес, кг1.34

Массажер Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 - это миостимулятор, воздействие которого направлено на мышцы бедер и ягодиц. Удобный в носке, прибор незаметен под одеждой. Можно заниматься домашними делами, производя с помощью прибора воздействие слабыми токами на мышцы, в результате которого происходит их сокращение и, как результат - укрепление и повышение тонуса. Благодаря процедурам, выполняемым с помощью массажера Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 заметно подтягивается силуэт ягодиц и бедер, улучшается состояние кожи и мышц.

Особенности:

  • Удобный и безопасный прибор;
  • Незаметен под одеждой, можно использовать во время домашних дел;
  • Время зарядки аккумулятора - около двух часов;
  • Индикатор уровня зарядки;
  • Четыре установленные программы, различные по интенсивности воздействия;
  • Возможность временной остановки тренировочного процесса;
  • Материал изготовления - нейлон, эластан;
  • Подходит на размер бедер от 61 до 114 см;
  • Тип аккумулятора - NiMH (3.6 В);
  • Используется в домашних условиях.

Комплектация:

  • Массажер Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084;
  • Пульт управления;
  • Зарядное устройство;
  • Электронные накладки;
  • Чехол;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Миостимулятор Bradex SF 0084 для тренировки бёдер и ягодиц Бьюти шейпс

Видеообзор Миостимулятор Bradex SF 0084 для тренировки бёдер и ягодиц Бьюти шейпс



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Самовывоз невозможен
Миостимулятор Bradex SF 0084 для тренировки бёдер и ягодиц Бьюти шейпс - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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