Сверло спиральное по металлу DENZEL 718247, 3 х 100 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное, 2шт.
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718247, 3 х 100 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное, 2шт.
Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718247 из стали P6M5, размером 3 х 100 мм, 2 шт. в упаковке, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР ПРОФ-А, 6.0 х 93 мм, сталь Р6М5, класс А,...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 4.0 х 75 мм, сталь М42, HSS...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL HSS-G, 5.0 х 86 мм, сталь P6M5, (2965...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.5 мм по металлу для УШМ (3...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X5 INOX 230x2.0 мм по нерж. стали для УШМ...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитНабор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКруг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бум...
Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718247 из стали P6M5, размером 3 х 100 мм, 2 шт. в упаковке, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718247, 3 х 100 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное, 2шт.