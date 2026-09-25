Сверло спиральное по металлу DENZEL 718226, 3,2 x 65мм, Р6М5, Golden Tip, 2шт.
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Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718226, 3,2 x 65мм, Р6М5, Golden Tip, 2шт.
Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718226 из стали P6M5, размером 3,2 х 65 мм, 2 шт. в упаковке, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с поставленными задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество полученных отверстий. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718226 из стали P6M5, размером 3,2 х 65 мм, 2 шт. в упаковке, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с поставленными задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество полученных отверстий. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718226, 3,2 x 65мм, Р6М5, Golden Tip, 2шт.