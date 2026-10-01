Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное
Удлиненное спиральное сверло по металлу Барс 718120 диаметром 12 мм и длиной 205 мм, из стали P6M5, имеет угол заточки 135° и используется для получения отверстий в легированных и цветных металлах: алюминии, мягкой бронзе, титане, меди, латуни. Имеет класс точности A, что обеспечивает высокое качество проводимых работ. Сверло из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC устойчиво к перегреву и динамическим нагрузкам. Удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — режущие кромки долго держат заточку, поверхность сверла отполирована, что снижает трение о стенки отверстия и улучшает отвод стружки.
- Быстрое засверливание — поперечная кромка подточена, это позволяет обойтись без предварительной разметки поверхности.
- Долговечность — профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, его геометрия выверена, а осевая нагрузка во время сверления снижена, это позволяет продлить срок службы оснастки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 150x22,2 731095
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 6 х 100 мм, тв.сплав КС...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитПила кольцевая наборная STAYER 7 шт, (26-32-38-45-50-56-64 х 23 ...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70341, 18 х 25 х 280 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитПика Matrix 70346, 18 х 280 мм, SDS MAX
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704035, 35 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704184, 45 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70434, 50 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84965, 120х10х600...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70246, 12х300 мм, цилиндрический хвосто...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705300, цельная крестовая пластина, 6x115 м...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70569, 18 x 300mm, SDS PLUS
Удлиненное спиральное сверло по металлу Барс 718120 диаметром 12 мм и длиной 205 мм, из стали P6M5, имеет угол заточки 135° и используется для получения отверстий в легированных и цветных металлах: алюминии, мягкой бронзе, титане, меди, латуни. Имеет класс точности A, что обеспечивает высокое качество проводимых работ. Сверло из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC устойчиво к перегреву и динамическим нагрузкам. Удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — режущие кромки долго держат заточку, поверхность сверла отполирована, что снижает трение о стенки отверстия и улучшает отвод стружки.
- Быстрое засверливание — поперечная кромка подточена, это позволяет обойтись без предварительной разметки поверхности.
- Долговечность — профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, его геометрия выверена, а осевая нагрузка во время сверления снижена, это позволяет продлить срок службы оснастки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное