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Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное купить с доставкой в Москве
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Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное

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Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное - фото 1
Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное - фото 2
Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
205
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное - фото 1
  • Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное - фото 2
  • Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745913
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Характеристики

Бренд
Барс
Назначение
для дрелей
Материал
сталь Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
205
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х6х2
Вес, г.
150

Описание товара Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное

Удлиненное спиральное сверло по металлу Барс 718120 диаметром 12 мм и длиной 205 мм, из стали P6M5, имеет угол заточки 135° и используется для получения отверстий в легированных и цветных металлах: алюминии, мягкой бронзе, титане, меди, латуни. Имеет класс точности A, что обеспечивает высокое качество проводимых работ. Сверло из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC устойчиво к перегреву и динамическим нагрузкам. Удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для монтажно-сборочных работ.

Преимущества

  • Высокая производительность — режущие кромки долго держат заточку, поверхность сверла отполирована, что снижает трение о стенки отверстия и улучшает отвод стружки.
  • Быстрое засверливание — поперечная кромка подточена, это позволяет обойтись без предварительной разметки поверхности.
  • Долговечность — профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, его геометрия выверена, а осевая нагрузка во время сверления снижена, это позволяет продлить срок службы оснастки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.



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Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное




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Характеристики
Бренд
Барс
Назначение
для дрелей
Материал
сталь Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
205
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Удлиненное спиральное сверло по металлу Барс 718120 диаметром 12 мм и длиной 205 мм, из стали P6M5, имеет угол заточки 135° и используется для получения отверстий в легированных и цветных металлах: алюминии, мягкой бронзе, титане, меди, латуни. Имеет класс точности A, что обеспечивает высокое качество проводимых работ. Сверло из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC устойчиво к перегреву и динамическим нагрузкам. Удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для монтажно-сборочных работ.

Преимущества

  • Высокая производительность — режущие кромки долго держат заточку, поверхность сверла отполирована, что снижает трение о стенки отверстия и улучшает отвод стружки.
  • Быстрое засверливание — поперечная кромка подточена, это позволяет обойтись без предварительной разметки поверхности.
  • Долговечность — профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, его геометрия выверена, а осевая нагрузка во время сверления снижена, это позволяет продлить срок службы оснастки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло спиральное по металлу Барс 718120, 12 x 205 мм, Р6М5, удлиненное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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