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Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

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Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 5
Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
151
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 5
  • Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
151
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
90

Описание товара Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

Сверло Matrix 717980 диаметром 12 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
151
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 717980 диаметром 12 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 717980, 12 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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