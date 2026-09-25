Сверло по металлу DENZEL 717222, 10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 8 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
10
Комплектация
Сверло - 8 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
В наличии
Код товара: 745907
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1 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
10
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Сверло - 8 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х3
Вес, г.
480
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717222, 10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 8 шт.
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717222 диаметром 10 мм, из стали HSS-TIn, 8 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
10
Количество предметов в комплекте
8
Комплектация
Сверло - 8 шт
Страна производитель
Китай
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717222 диаметром 10 мм, из стали HSS-TIn, 8 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 717222, 10 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 8 шт. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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