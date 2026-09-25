Сверло по металлу DENZEL 717214, 5,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5.5
Длина, мм
5.5
Комплектация
Сверло - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 745900
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5.5
Длина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
140
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717214, 5,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717214 диаметром 5,5 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитПила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по де...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитПолотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: ке...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, кр...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, ср...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНабор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705584, 22 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70915, 20 x 400 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКоронка DENZEL 724120, HSS по металлу, 63 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, ...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72977, 125 мм, Наклонная, ...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72978, 125 мм, Плоская, ме...
Бренд
Материал
HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5.5
Длина, мм
5.5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717214 диаметром 5,5 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 717214, 5,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 717214, 5,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.