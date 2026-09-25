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Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.

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Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 1
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 2
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 3
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 4
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 5
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 6
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 7
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
5
Комплектация
Сверло - 10 шт
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 1
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 2
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 3
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 4
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 5
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 6
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 7
  • Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
110

Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.

Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717213 диаметром 5 мм, из стали HSS-TIn, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717213 диаметром 5 мм, из стали HSS-TIn, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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