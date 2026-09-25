Сверло по металлу DENZEL 717212, 4,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
4.8
Посадочный диаметр, мм
8, 4
Длина, мм
4.8
Комплектация
Сверло - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 745898
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
4.8
Посадочный диаметр, мм
8, 4
Длина, мм
4.8
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
110
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717212, 4,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717212 диаметром 4,8 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитДиск пильный по дереву Stayer Super-Line 185x20 3682-185-20-48
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитБур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву Matrix 70406, 10-12-16-18-20-25 мм...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71083, 12 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723612, 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм, Р6М5К...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724010, 32 мм
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74255, P 60, 100 х 610 мм, 1...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78246, 10 ...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор полотен для электролобзика универсальный Matrix 78247, 10 ...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитЗубило плоское MATRIX 70312, 14 ? 40 ? 600 мм, широкое, SDS PLUS
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70373, M22 х 55 мм
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор сверл под конфирмат DENZEL 704240, 3-5 мм, 4 шт
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
4.8
Посадочный диаметр, мм
8, 4
Длина, мм
4.8
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717212 диаметром 4,8 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 717212, 4,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - стоимость товара 660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 717212, 4,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.