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Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.

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Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 1
Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 2
Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 3
Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 4
Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 5
Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 6
Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 7
Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3.8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
3.8
Комплектация
Сверло - 10 шт
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 1
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 2
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 3
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 4
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 5
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 6
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 7
  • Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745894
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3.8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
3.8
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
80

Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.

Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717208 диаметром 3,8 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3.8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
3.8
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717208 диаметром 3,8 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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