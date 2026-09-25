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Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W купить с доставкой в Москве
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Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W

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Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 1
Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 2
Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 3
Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 4
Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 5
Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 6
Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
7.5
Длина, мм
109
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 1
  • Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 2
  • Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 3
  • Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 4
  • Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 5
  • Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 6
  • Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745888
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
HSS, Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
7.5
Длина, мм
109
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
17х3х1
Вес, г.
30

Описание товара Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W

Спиральное сверло по металлу Gross 71617 диаметром 7,5 мм, из стали HSS, предназначено для сверления легированных и нелегированных сталей, цветных металлов, жесткого пластика. Соответствует стандарту качества 338 W. Профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, поэтому оно служит долго и обеспечивает качественное сверление. Цилиндрический хвостовик подходит для любых патронов. Оснастка пригодится в слесарной мастерской и в быту.

Преимущества

  • Надежность — сверло из быстрорежущей стали Р6М5 устойчиво к перегреву, долго держит заточку и эффективно работает на высокой скорости.
  • Легкое засверливание — поперечная режущая кромка подточена, за счет этого предварительное накернивание не требуется.
  • Долговечность — благодаря продуманной конструкции сверла при выполнении работ на него оказывается уменьшенная осевая нагрузка, поэтому оснастка выдерживает интенсивное применение.
  • Оптимальная заточка — спиральная канавка для отвода стружки имеет увеличенный угол подъема, благодаря чему угол заточки сверла доведен до 135 градусов – такая особенность делает оснастку более острой и облегчает отвод продуктов сверления.
  • Высокая производительность — поверхность сверла отполирована, это позволяет снизить трение оснастки о стенки отверстия, добиться более эффективного отвода стружки и увеличить скорость выполняемых работ.
  • Гарантированное качество — оснастка произведена в Испании на высокотехнологичном заводе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
HSS, Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
7.5
Длина, мм
109
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Испания
Описание

Спиральное сверло по металлу Gross 71617 диаметром 7,5 мм, из стали HSS, предназначено для сверления легированных и нелегированных сталей, цветных металлов, жесткого пластика. Соответствует стандарту качества 338 W. Профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, поэтому оно служит долго и обеспечивает качественное сверление. Цилиндрический хвостовик подходит для любых патронов. Оснастка пригодится в слесарной мастерской и в быту.

Преимущества

  • Надежность — сверло из быстрорежущей стали Р6М5 устойчиво к перегреву, долго держит заточку и эффективно работает на высокой скорости.
  • Легкое засверливание — поперечная режущая кромка подточена, за счет этого предварительное накернивание не требуется.
  • Долговечность — благодаря продуманной конструкции сверла при выполнении работ на него оказывается уменьшенная осевая нагрузка, поэтому оснастка выдерживает интенсивное применение.
  • Оптимальная заточка — спиральная канавка для отвода стружки имеет увеличенный угол подъема, благодаря чему угол заточки сверла доведен до 135 градусов – такая особенность делает оснастку более острой и облегчает отвод продуктов сверления.
  • Высокая производительность — поверхность сверла отполирована, это позволяет снизить трение оснастки о стенки отверстия, добиться более эффективного отвода стружки и увеличить скорость выполняемых работ.
  • Гарантированное качество — оснастка произведена в Испании на высокотехнологичном заводе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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