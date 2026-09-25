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Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик

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Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Посадочный диаметр, мм
8
Комплектация
Сверло - 10 шт
  • Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Посадочный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
330

Описание товара Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик

Полированное сверло по металлу Matrix 71585 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 8,5 мм. Угол заточки составляет 118 градусов, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
  • Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
  • Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
  • Удобная комплектация — в упаковке 10 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Посадочный диаметр, мм
8
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полированное сверло по металлу Matrix 71585 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 8,5 мм. Угол заточки составляет 118 градусов, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
  • Эффективная работа — полированная поверхность снижает трение сверла о стенки отверстия и улучшает отвод стружки, а ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих элементов.
  • Продуманная конструкция — диаметр рабочей части уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание сверла.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик подходит к патронам любого типа.
  • Удобная комплектация — в упаковке 10 сверл, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 71585, 8,5 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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