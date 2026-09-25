Сверло по металлу Matrix 71570, 7,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
7
Минимальный диаметр, мм
7
Максимальный диаметр, мм
7
Длина, мм
109
Ширина, мм
0
Комплектация
штучный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 745883
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450 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
7
Минимальный диаметр, мм
7
Максимальный диаметр, мм
7
Длина, мм
109
Ширина, мм
0
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
230
Описание товара Сверло по металлу Matrix 71570, 7,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
Изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62-65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов. На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки. Сверло имеет обратную конусность, диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей по направлению к хвостовику.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
7
Минимальный диаметр, мм
7
Максимальный диаметр, мм
7
Длина, мм
109
Ширина, мм
0
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
штучный набор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62-65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов. На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки. Сверло имеет обратную конусность, диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей по направлению к хвостовику.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 71570, 7,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик – стоимость товара 450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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