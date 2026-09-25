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Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик

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Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
86
  • Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745879
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
86
Количество предметов в комплекте
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
90

Описание товара Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик

Полированное сверло по металлу Matrix 71550 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 5,0 мм. Угол заточки составляет 118 градусов, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
86
Количество предметов в комплекте
10
Страна производитель
Китай
Описание
Полированное сверло по металлу Matrix 71550 из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий диаметром 5,0 мм. Угол заточки составляет 118 градусов, поэтому сверло оптимально для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 71550, 5,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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