Сверло по металлу Matrix 715050, 5,0 х 132 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
132
Комплектация
Сверло - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 745871
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
132
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х1
Вес, г.
130
Описание товара Сверло по металлу Matrix 715050, 5,0 х 132 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.
Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715050 размером 5,0 х 132 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
- Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
- Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
- Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитДиск пильный по дереву Uragan Optimal Cut 200x30 36T 36801-200-3...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705307, цельная крестовая пластина, 8x215 м...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 71456, 8,5 мм, HSS Co-8%
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71469, 9 мм, HSS Co-5%
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72005, 10,5 мм, полированное, HSS, 5 шт...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитНабор нитридтитан. сверл по металлу Matrix 72386, 1,5-6,5мм (чер...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724005, 25 мм
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726253, 25 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72718, ...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, вла...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитЩетка для УШМ СИБРТЕХ 746067, 125 мм, М14, "чашка", витая провол...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитНасадка для МФИ режущая полукруг. DENZEL 782325, HM, по плитке и...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
132
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715050 размером 5,0 х 132 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
- Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
- Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
- Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 715050, 5,0 х 132 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. – стоимость товара 540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 715050, 5,0 х 132 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.