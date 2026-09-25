Сверло по металлу Matrix 715040, 4,0 х 119 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Длина, мм
119
Комплектация
Сверло - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 745870
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Длина, мм
119
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
90
Описание товара Сверло по металлу Matrix 715040, 4,0 х 119 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.
Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715040 размером 4,0 х 119 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
- Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
- Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
- Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704186, 55 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитПолотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782012, S1111K 200 /...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей DENZEL 848457, 100 х 600м...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70173, 14 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по дереву СИБРТЕХ 70268, 8х500 мм, цилиндрический хвостов...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718241, 9 x 125мм, Р6М5, Gol...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 ...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723205, 3-10 мм (через 1 мм), HSS,...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723355, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКоронка DENZEL 724106, HSS по металлу, 28 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитКоронка Matrix 72440, BIMETAL, 40 мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитЛента абразивная бесконечная Matrix 74205, P 40, 75 х 457 мм, 10...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Длина, мм
119
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715040 размером 4,0 х 119 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 10 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки сверл составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
- Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
- Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
- Удобная комплектация — 10 сверл хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 715040, 4,0 х 119 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв. - стоимость товара 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 715040, 4,0 х 119 мм, полированное, удл., HSS, 10 шт. цил. хв.