Сверло по металлу Matrix 71482, 12 мм, HSS Co-5%
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
151
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
В наличии
Код товара: 745868
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870 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
151
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х1
Вес, г.
110
Описание товара Сверло по металлу Matrix 71482, 12 мм, HSS Co-5%
Сверло Matrix 71482 диаметром 12 мм, из стали HSS Co-5%, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.
Преимущества
- Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
- Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
- Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
151
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Matrix 71482 диаметром 12 мм, из стали HSS Co-5%, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.
Преимущества
- Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
- Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
- Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 71482, 12 мм, HSS Co-5% - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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