Сверло по металлу DENZEL 71457, 9 мм, HSS Co-8%
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
9
Длина, мм
125
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 745861
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
9
Длина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 71457, 9 мм, HSS Co-8%
Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71457 диаметром 9 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.
Преимущества
- Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
- Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
9
Длина, мм
125
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71457 диаметром 9 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.
Преимущества
- Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
- Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 71457, 9 мм, HSS Co-8% - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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