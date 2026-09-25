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Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% купить с доставкой в Москве
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Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5%

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Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 1
Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 2
Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 3
Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 4
Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 5
Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 4
  • Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 5
  • Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5%
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
5

Описание товара Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5%

Сверло Matrix 71436 диаметром 6 мм, из стали HSS Co-5%, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.

Преимущества

  • Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
  • Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
  • Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5%




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 71436 диаметром 6 мм, из стали HSS Co-5%, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.

Преимущества

  • Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
  • Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
  • Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 71436, 6 мм, HSS Co-5% - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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