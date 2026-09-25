Сверло по металлу Matrix 71417, 3,5 мм, HSS Co-5%, 2 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3.5
Длина, мм
70
Комплектация
Сверло - 2 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 745836
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
сталь HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3.5
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Сверло - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
5
Описание товара Сверло по металлу Matrix 71417, 3,5 мм, HSS Co-5%, 2 шт.
Сверло Matrix 71417 диаметром 3,5 мм, из стали HSS Co-5%, 2 штуки в комплекте, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.
Преимущества
- Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
- Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
- Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Материал
сталь HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
3.5
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Сверло - 2 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Matrix 71417 диаметром 3,5 мм, из стали HSS Co-5%, 2 штуки в комплекте, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.
Преимущества
- Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
- Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
- Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 71417, 3,5 мм, HSS Co-5%, 2 шт. - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 71417, 3,5 мм, HSS Co-5%, 2 шт.