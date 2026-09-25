Бур по бетону Matrix 71271, 22 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Длина, мм
800
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
В наличии
Код товара: 745818
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8, сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х5х3
Вес, кг.
1.22
Описание товара Бур по бетону Matrix 71271, 22 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 71271 размером 22 х 800 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.
Преимущества:
- Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
- Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
- Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
- Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8, сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
22
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 71271 размером 22 х 800 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.
Преимущества:
- Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
- Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
- Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
- Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 71271, 22 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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