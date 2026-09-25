Проломной бур Matrix 712686, 68 х 600 мм, SDS MAX
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
В наличии
Код товара: 745814
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х, ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х7х5
Вес, кг.
2.3
Описание товара Проломной бур Matrix 712686, 68 х 600 мм, SDS MAX
Проломной бур Matrix 712686 с хвостовиком SDS MAX позволяет получать сквозные отверстия диаметром 6,8 см и длиной 60 см в стенах из кирпича и бетона, полах, перекрытиях. Применяется совместно с высокомощными перфораторами SDS Max. Оптимален для прокладки газо- и водопровода, электрических коммуникаций, магистралей кондиционеров.
Преимущества
- Максимальная прочность и долговечность — тело бура изготовлено из легированной стали 40Х, режущая пластина выполнена из сверхтвердого сплава ВК8 80-90 HRC с добавлением кобальта.
- Эффективная работа — особая конструкция рабочей головки позволяет проходить армированный бетон без риска деформации бура.
- Высокое качество сверления — цельная конструкция оснастки позволяет минимизировать радиальное и торцевое биение в процессе работы, что исключает отклонение бура от заданной оси.
- Увеличенная производительность — глубокие спиральные канавки эффективно отводят шлам, обеспечивая высокую скорость работы независимо от глубины сверления.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х, ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
68
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Проломной бур Matrix 712686 с хвостовиком SDS MAX позволяет получать сквозные отверстия диаметром 6,8 см и длиной 60 см в стенах из кирпича и бетона, полах, перекрытиях. Применяется совместно с высокомощными перфораторами SDS Max. Оптимален для прокладки газо- и водопровода, электрических коммуникаций, магистралей кондиционеров.
Преимущества
- Максимальная прочность и долговечность — тело бура изготовлено из легированной стали 40Х, режущая пластина выполнена из сверхтвердого сплава ВК8 80-90 HRC с добавлением кобальта.
- Эффективная работа — особая конструкция рабочей головки позволяет проходить армированный бетон без риска деформации бура.
- Высокое качество сверления — цельная конструкция оснастки позволяет минимизировать радиальное и торцевое биение в процессе работы, что исключает отклонение бура от заданной оси.
- Увеличенная производительность — глубокие спиральные канавки эффективно отводят шлам, обеспечивая высокую скорость работы независимо от глубины сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Проломной бур Matrix 712686, 68 х 600 мм, SDS MAX - стоимость товара 9850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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