Бур по бетону Matrix 71258, 24 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
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Характеристики
Описание товара Бур по бетону Matrix 71258, 24 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix арт. 71258 предназначен для работы тяжелых перфораторов с типоразмером хвостовика SDS MAX. Он подходит для сверления глубоких отверстий диаметром 24 мм и длиной 600 мм в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне. Преимущества Крестовая пластина обладает более высоким рабочим ресурсом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура. Для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения. Расширенная канавка обеспечивает наиболее эффективный отвод пыли, что упрощает просверливание особо глубоких отверстий. Дополнительные резцы режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура. Спиральная часть бура из закаленной легированной стали 40Х позволяет выдерживать высокие динамические нагрузки без риска деформации.
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