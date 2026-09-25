Top.Mail.Ru
Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 1
Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 2
Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 3
Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 4
Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
45
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
  • Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 1
  • Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 2
  • Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 3
  • Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 4
  • Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX
7 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х; ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
45
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х5х5
Вес, кг.
1.83

Описание товара Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX

Проломной бур Matrix 712456 с хвостовиком SDS MAX позволяет получать сквозные отверстия диаметром 4,5 см и длиной 60 см в стенах из кирпича и бетона, полах, перекрытиях. Применяется совместно с высокомощными перфораторами SDS Max. Оптимален для прокладки газо- и водопровода, электрических коммуникаций, магистралей кондиционеров.

Преимущества

  • Максимальная прочность и долговечность — тело бура изготовлено из легированной стали 40Х, режущая пластина выполнена из сверхтвердого сплава ВК8 80-90 HRC с добавлением кобальта.
  • Эффективная работа — особая конструкция рабочей головки позволяет проходить армированный бетон без риска деформации бура.
  • Высокое качество сверления — цельная конструкция оснастки позволяет минимизировать радиальное и торцевое биение в процессе работы, что исключает отклонение бура от заданной оси.
  • Увеличенная производительность — глубокие спиральные канавки эффективно отводят шлам, обеспечивая высокую скорость работы независимо от глубины сверления.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х; ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
45
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Проломной бур Matrix 712456 с хвостовиком SDS MAX позволяет получать сквозные отверстия диаметром 4,5 см и длиной 60 см в стенах из кирпича и бетона, полах, перекрытиях. Применяется совместно с высокомощными перфораторами SDS Max. Оптимален для прокладки газо- и водопровода, электрических коммуникаций, магистралей кондиционеров.

Преимущества

  • Максимальная прочность и долговечность — тело бура изготовлено из легированной стали 40Х, режущая пластина выполнена из сверхтвердого сплава ВК8 80-90 HRC с добавлением кобальта.
  • Эффективная работа — особая конструкция рабочей головки позволяет проходить армированный бетон без риска деформации бура.
  • Высокое качество сверления — цельная конструкция оснастки позволяет минимизировать радиальное и торцевое биение в процессе работы, что исключает отклонение бура от заданной оси.
  • Увеличенная производительность — глубокие спиральные канавки эффективно отводят шлам, обеспечивая высокую скорость работы независимо от глубины сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проломной бур Matrix 712456, 45 х 600 мм, SDS MAX – стоимость товара 7490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...