Бур по бетону Matrix 71235, 26 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
400
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 745796
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1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
400
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х5х3
Вес, г.
710
Описание товара Бур по бетону Matrix 71235, 26 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 71235 размером 26 х 400 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.
Преимущества:
- Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
- Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
- Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
- Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
400
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 71235 размером 26 х 400 мм используется в качестве оснастки на тяжелых перфораторах с хвостовиком SDS MAX. Подходит для сверления глубоких отверстий в кирпиче и особо прочных материалах: армированном бетоне, природном и искусственном камне.
Преимущества:
- Высокий ресурс — крестовая пластина обладает более высоким рабочим потенциалом по сравнению с плоской, не повреждается при попадании в арматуру и обеспечивает долговечность бура.
- Прочность — для производства режущей пластины используется сверхтвердый сплав карбида вольфрама 80-90 HRC, поэтому бур справляется с большим объемом работ без потери эксплуатационных качеств и подходит для профессионального применения.
- Износостойкость — спиральная часть бура выполнена из легированной стали 40Х и закалена до необходимой твердости, поэтому выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
- Корректная работа без остановок — дополнительные резцы на режущей пластины заужены в диаметре во избежание заклинивания бура.
- Качественный отвод шлама — за счет расширенной канавки продукты сверление удаляются наиболее эффективно, что упрощает получение особо глубоких отверстий.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 71235, 26 х 400 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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