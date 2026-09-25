Бур по бетону Matrix 71100, 32 x 1200 мм, SDS PLUS
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бур по бетону Matrix 71100, 32 x 1200 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Matrix 71100 длиной 1200 мм — оснастка для перфораторов с патроном SDS-plus, позволяющая получать отверстия диаметром 32 мм в бетоне, камне и кирпиче. Используется во время проведения строительных работ, эффективно решает поставленные задачи благодаря плоской режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRA. Хвостовик SDS-plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 40Cr твердостью 45-55 HRC выдерживает интенсивные ударные нагрузки.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Высокое качество сверления — на режущей пластине имеется центрирующая головка, поэтому во время работы бур не уводит в сторону.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
- Продуманная упаковка — оснастка поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733727, ф400 х 50 мм, 80 зубьев
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71293, 28 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пл...
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73340, ф255 х 32 мм, 72 зуба + коль...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитНабор борфрез твердосплавных ЗУБР 10 шт, хвостовик 3 мм, ПРОФЕСС...
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитШкурка на тканевой основе Мир Инструмента 75253, KK18XW, зерн 40...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитНабор ступенчатых сверл STAYER Pro-Max 3 шт, 4-38мм, винтовая сп...
-
В наличииЦена 3 510 руб.878 руб. в СплитДиск алмазный СИБРТЕХ 731053, ф400 х 25,4 мм, "Бетон", сухой/мок...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723008, 1-10 мм, Р6М5К8-TiN, Golde...
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитНасадка-ножницы для реза листового и гофрированного металла ЗУБР...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71277, 32 х 800 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитНабор сверл по металлу для винтовёртов и шуруповертов ЗУБР НЕХ-1...
-
В наличииЦена 3 650 руб.913 руб. в СплитНабор бит HEX, TORX, SPLINE, шестигранный хвостовик 3/8", CrV, 4...
Бур по бетону Matrix 71100 длиной 1200 мм — оснастка для перфораторов с патроном SDS-plus, позволяющая получать отверстия диаметром 32 мм в бетоне, камне и кирпиче. Используется во время проведения строительных работ, эффективно решает поставленные задачи благодаря плоской режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRA. Хвостовик SDS-plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 40Cr твердостью 45-55 HRC выдерживает интенсивные ударные нагрузки.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Высокое качество сверления — на режущей пластине имеется центрирующая головка, поэтому во время работы бур не уводит в сторону.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
- Продуманная упаковка — оснастка поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71100, 32 x 1200 мм, SDS PLUS