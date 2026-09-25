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Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
800
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х5х1
Вес, г.
310

Описание товара Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Matrix 71082 длиной 800 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
  • Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
  • Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
  • Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.



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Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Matrix 71082 длиной 800 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
  • Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
  • Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
  • Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону Matrix 71082, 10 x 800 мм, SDS PLUS - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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