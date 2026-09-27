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Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Комплектация
Бур по бетону - 1 шт.
  • Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745775
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур по бетону - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х5х2
Вес, г.
380

Описание товара Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Matrix 71066, 16 х 600 мм, SDS PLUS предназначен для установки на перфоратор и позволяет получать отверстия диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Он эффективно решает поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.ПреимуществаХвостовик SDS Plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40Х с добавлением хрома, поэтому инструмент устойчив к высоким нагрузкам, возникающим при ударном сверлении.На режущей пластине имеется центрирующая головка — во время работы бур не уводит в сторону, что повышает качество сверления и продлевает ресурс работы инструмента.Увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.Двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов, для отбойных молотков
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Посадочный диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур по бетону - 1 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Бур по бетону Matrix 71066, 16 х 600 мм, SDS PLUS предназначен для установки на перфоратор и позволяет получать отверстия диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Он эффективно решает поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.ПреимуществаХвостовик SDS Plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40Х с добавлением хрома, поэтому инструмент устойчив к высоким нагрузкам, возникающим при ударном сверлении.На режущей пластине имеется центрирующая головка — во время работы бур не уводит в сторону, что повышает качество сверления и продлевает ресурс работы инструмента.Увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.Двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону Matrix 71066, 16 x 600 мм, SDS PLUS - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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