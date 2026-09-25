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Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
160
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Matrix 71028 длиной 160 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
  • Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
  • Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
  • Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.



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Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Matrix 71028 длиной 160 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
  • Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
  • Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
  • Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
  • Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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