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Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 4
Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
20
Длина, мм
1200
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745748
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
20
Длина, мм
1200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.29х0.05х0.02
Вес, кг.
1.38

Описание товара Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Matrix 70997 длиной 1200 мм — оснастка для перфораторов с патроном SDS-plus, позволяющая получать отверстия диаметром 20 мм в бетоне, камне и кирпиче. Используется во время проведения строительных работ, эффективно решает поставленные задачи благодаря плоской режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRA. Хвостовик SDS-plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть из стали 40Cr твердостью 45-55 HRC выдерживает интенсивные ударные нагрузки.
  • Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
  • Высокое качество сверления — на режущей пластине имеется центрирующая головка, поэтому во время работы бур не уводит в сторону.
  • Эффективная работа — двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
  • Продуманная упаковка — оснастка поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
20
Длина, мм
1200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Matrix 70997 длиной 1200 мм — оснастка для перфораторов с патроном SDS-plus, позволяющая получать отверстия диаметром 20 мм в бетоне, камне и кирпиче. Используется во время проведения строительных работ, эффективно решает поставленные задачи благодаря плоской режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRA. Хвостовик SDS-plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.

Преимущества

  • Высокая прочность — рабочая часть из стали 40Cr твердостью 45-55 HRC выдерживает интенсивные ударные нагрузки.
  • Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
  • Высокое качество сверления — на режущей пластине имеется центрирующая головка, поэтому во время работы бур не уводит в сторону.
  • Эффективная работа — двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
  • Продуманная упаковка — оснастка поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS - купить по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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