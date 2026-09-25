Сверло по бетону Matrix 70872, 12 х 200 мм, цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
200
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 745692
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Загружаем...
340 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х5х2
Вес, г.
110
Описание товара Сверло по бетону Matrix 70872, 12 х 200 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло Matrix 70872 размером 12 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту.
Преимущества
- Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
- Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
- Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Matrix 70872 размером 12 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту.
Преимущества
- Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
- Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
- Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по бетону Matrix 70872, 12 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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