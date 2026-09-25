Сверло по бетону Matrix 70870, 10 х 200 мм, цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
200
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 745691
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300 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х5х2
Вес, г.
90
Описание товара Сверло по бетону Matrix 70870, 10 х 200 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло Matrix 70870 размером 10 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту.
Преимущества
- Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
- Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
- Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Matrix 70870 размером 10 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту.
Преимущества
- Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
- Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
- Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по бетону Matrix 70870, 10 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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