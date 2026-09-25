Сверло по бетону Matrix 70810, Golden Line, 10 х 120 мм цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 745687
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
40
Описание товара Сверло по бетону Matrix 70810, Golden Line, 10 х 120 мм цилиндрический хвостовик
Сверло по бетону Matrix Golden Line 70810 размером 10 х 120 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — сменная оснастка для дрели. Благодаря агрессивной форме заточки его можно использовать в режиме ударного сверления. Оснастка предназначена для работы с бетоном, кирпичом и другими твердыми материалами.
Преимущества
- Сверло из стали марки 40X отличается прочностью и долговечностью.
- Режущая пластина из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
- Канавка с оксидным покрытием устойчива к нагреву и трению, эффективно отводит шлам, что повышает производительность сверла.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло по бетону Matrix Golden Line 70810 размером 10 х 120 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — сменная оснастка для дрели. Благодаря агрессивной форме заточки его можно использовать в режиме ударного сверления. Оснастка предназначена для работы с бетоном, кирпичом и другими твердыми материалами.
Преимущества
- Сверло из стали марки 40X отличается прочностью и долговечностью.
- Режущая пластина из твердого сплава ВК8 долго сохраняет рабочие свойства.
- Канавка с оксидным покрытием устойчива к нагреву и трению, эффективно отводит шлам, что повышает производительность сверла.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по бетону Matrix 70810, Golden Line, 10 х 120 мм цилиндрический хвостовик - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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