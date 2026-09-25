Бур по бетону GROSS 70748, DREI SPITZEN, 14 х 215 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
215
Комплектация
Бур - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 745683
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700 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
215
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур - 1 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х4х2
Вес, г.
130
Описание товара Бур по бетону GROSS 70748, DREI SPITZEN, 14 х 215 мм, SDS PLUS
Бур по бетону GROSS 70748, DREI SPITZEN, 14 х 215 мм, SDS PLUS
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
215
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур - 1 шт
Страна производитель
Германия
Бур по бетону GROSS 70748, DREI SPITZEN, 14 х 215 мм, SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону GROSS 70748, DREI SPITZEN, 14 х 215 мм, SDS PLUS - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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