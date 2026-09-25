Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
165
Комплектация
Бур - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 745682
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630 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь с добавлением хрома (40Х)
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
165
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур - 1 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
23х4х1
Вес, г.
100
Описание товара Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS
Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь с добавлением хрома (40Х)
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
165
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур - 1 шт
Страна производитель
Германия
Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - данный товар вы можете купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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