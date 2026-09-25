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Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
165
Комплектация
Бур - 1 шт
  • Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь с добавлением хрома (40Х)
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
165
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур - 1 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
23х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS

Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS



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Отзывы о товаре Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь с добавлением хрома (40Х)
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
165
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур - 1 шт
Страна производитель
Германия
Описание
Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону GROSS 70741, DREI SPITZEN, 14 х 165 мм, SDS PLUS - данный товар вы можете купить по цене 630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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