Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по бетону 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 745681
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по бетону 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
140
Описание товара Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс
Набор Matrix 70730, упакованный в пластиковый кейс, включает в себя 5 сверл диаметром 4, 5, 6, 8, 10 мм для получения отверстий в твердых материалах: бетоне, керамике, мраморе и т. д. Он рассчитан на интенсивное использование как в быту, так и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — сверла выполнены из стали 40Х твердостью 44-48 HRC, режущим элементом является твердосплавная пластина ВК8.
- Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
- Высокая скорость работы — канавки сверл с двойной спиралью обеспечивают эффективный отвод продуктов сверления.
- Удобное хранение и транспортировка — набор сверл с цилиндрическими хвостовиками поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по бетону 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 70730, упакованный в пластиковый кейс, включает в себя 5 сверл диаметром 4, 5, 6, 8, 10 мм для получения отверстий в твердых материалах: бетоне, керамике, мраморе и т. д. Он рассчитан на интенсивное использование как в быту, так и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — сверла выполнены из стали 40Х твердостью 44-48 HRC, режущим элементом является твердосплавная пластина ВК8.
- Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
- Высокая скорость работы — канавки сверл с двойной спиралью обеспечивают эффективный отвод продуктов сверления.
- Удобное хранение и транспортировка — набор сверл с цилиндрическими хвостовиками поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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