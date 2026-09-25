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Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс купить с доставкой в Москве
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Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс

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Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 1
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 2
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 3
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 4
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 5
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 6
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 7
Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по бетону 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 1
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 2
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 3
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 4
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 5
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 6
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 7
  • Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745681
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по бетону 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х2
Вес, г.
140

Описание товара Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс

Набор Matrix 70730, упакованный в пластиковый кейс, включает в себя 5 сверл диаметром 4, 5, 6, 8, 10 мм для получения отверстий в твердых материалах: бетоне, керамике, мраморе и т. д. Он рассчитан на интенсивное использование как в быту, так и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — сверла выполнены из стали 40Х твердостью 44-48 HRC, режущим элементом является твердосплавная пластина ВК8.
  • Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
  • Высокая скорость работы — канавки сверл с двойной спиралью обеспечивают эффективный отвод продуктов сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор сверл с цилиндрическими хвостовиками поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.



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Отзывы о товаре Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло по бетону 4, 5, 6, 8, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 70730, упакованный в пластиковый кейс, включает в себя 5 сверл диаметром 4, 5, 6, 8, 10 мм для получения отверстий в твердых материалах: бетоне, керамике, мраморе и т. д. Он рассчитан на интенсивное использование как в быту, так и на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — сверла выполнены из стали 40Х твердостью 44-48 HRC, режущим элементом является твердосплавная пластина ВК8.
  • Решение широкого спектра задач — в набор входит оснастка наиболее распространенных размеров.
  • Высокая скорость работы — канавки сверл с двойной спиралью обеспечивают эффективный отвод продуктов сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор сверл с цилиндрическими хвостовиками поставляется в пластиковом кейсе с подвесом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по бетону Matrix 70730, 4 - 5 - 6 - 8 - 10мм, пластиковый кейс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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