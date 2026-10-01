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Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт купить с доставкой в Москве
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Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт

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Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 1
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 2
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 3
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 4
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 5
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 6
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 7
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 8
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 9
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 10
Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло универсальное 4, 5,6, 8, 10 - 5 шт Кейс - 1 шт
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 1
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 2
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 3
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 4
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 5
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 6
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 7
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 8
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 9
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 10
  • Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745664
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Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло универсальное 4, 5,6, 8, 10 - 5 шт Кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
140

Описание товара Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт

Набор универсальных сверл Gross Multipurpose PRO 706017 позволяет получать отверстия диаметром от 4 до 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Сверла подходят для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла выполнены из высоколегированной стали и прошли индукционную закалку, поэтому выдерживают динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — режущие твердосплавные пластины прошли алмазную заточку и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавные пластины надежно закреплены высококачественным припоем.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверл и увеличивает срок их службы.
  • Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне дрели.



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Отзывы о товаре Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло универсальное 4, 5,6, 8, 10 - 5 шт Кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор универсальных сверл Gross Multipurpose PRO 706017 позволяет получать отверстия диаметром от 4 до 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Сверла подходят для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверла выполнены из высоколегированной стали и прошли индукционную закалку, поэтому выдерживают динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — режущие твердосплавные пластины прошли алмазную заточку и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавные пластины надежно закреплены высококачественным припоем.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверл и увеличивает срок их службы.
  • Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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