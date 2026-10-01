Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор сверл универсальных GROSS 706017, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 4-10мм, 5шт
Набор универсальных сверл Gross Multipurpose PRO 706017 позволяет получать отверстия диаметром от 4 до 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Сверла подходят для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла выполнены из высоколегированной стали и прошли индукционную закалку, поэтому выдерживают динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущие твердосплавные пластины прошли алмазную заточку и долго сохраняют рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавные пластины надежно закреплены высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверл и увеличивает срок их службы.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне дрели.
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Набор универсальных сверл Gross Multipurpose PRO 706017 позволяет получать отверстия диаметром от 4 до 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Сверла подходят для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Набор пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла выполнены из высоколегированной стали и прошли индукционную закалку, поэтому выдерживают динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущие твердосплавные пластины прошли алмазную заточку и долго сохраняют рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавные пластины надежно закреплены высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверл и увеличивает срок их службы.
- Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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