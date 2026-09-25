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Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт купить с доставкой в Москве
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Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт

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Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 1
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 2
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 3
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 4
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 5
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 6
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 7
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 8
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 9
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 10
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 11
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 12
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 13
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 14
Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло 4,5,6,8,10 мм - 5 шт
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 1
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 2
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 3
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 4
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 5
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 6
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 7
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 8
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 9
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 10
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 11
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 12
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 13
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 14
  • Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745663
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
40Х
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло 4,5,6,8,10 мм - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
120

Описание товара Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт

Набор универсальных сверл Denzel Multi Cut 706016, 5 штук, предназначен для получения отверстий диаметром 4-10 мм в бетоне, металле, керамике, древесине любых пород, фанере, пластмассе и других материалах. Будет полезен в быту и профессиональной сфере.

Преимущества

  • Устойчивость к ударным нагрузкам — сверла изготовлены из прочной стали 40Cr, твердосплавные пластины надежно закреплены при помощи высококачественного припоя.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность оснастки и увеличивает срок ее службы.
  • Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.



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Отзывы о товаре Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
40Х
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло 4,5,6,8,10 мм - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор универсальных сверл Denzel Multi Cut 706016, 5 штук, предназначен для получения отверстий диаметром 4-10 мм в бетоне, металле, керамике, древесине любых пород, фанере, пластмассе и других материалах. Будет полезен в быту и профессиональной сфере.

Преимущества

  • Устойчивость к ударным нагрузкам — сверла изготовлены из прочной стали 40Cr, твердосплавные пластины надежно закреплены при помощи высококачественного припоя.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность оснастки и увеличивает срок ее службы.
  • Надежная фиксация — шестигранные хвостовики не проворачиваются в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл универсальных DENZEL 706016, Multi cut, 4-10мм, 5 шт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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