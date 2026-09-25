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Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт купить с доставкой в Москве
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Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт

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Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 1
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 2
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 3
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 4
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 5
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 6
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 7
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 8
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 9
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 10
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 11
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 12
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 13
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 14
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 15
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 16
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 17
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло универсальное (4, 5, 6, 8, 10 мм) - 5 шт
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 1
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 2
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 3
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 4
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 5
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 6
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 7
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 8
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 9
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 10
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 11
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 12
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 13
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 14
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 15
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 16
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 17
  • Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло универсальное (4, 5, 6, 8, 10 мм) - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
110

Описание товара Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт

Набор Matrix 706015 состоит из 5 универсальных сверл длиной от 75 до 120 мм, позволяющих получать отверстия диаметром 4-10 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавные режущие пластины обеспечивают эффективную работу с любыми материалами. Набор пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла изготовлены из стали 45, покрыты эмалью и маслом для защиты от коррозии.
  • Эффективность — пластины из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуются высокой режущей способностью.
  • Высокая производительность — рабочие части с одиночными спиралями, прошедшие пескоструйную обработку, обеспечивают своевременный отвод шлама.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы с патронами любых типов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло универсальное (4, 5, 6, 8, 10 мм) - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 706015 состоит из 5 универсальных сверл длиной от 75 до 120 мм, позволяющих получать отверстия диаметром 4-10 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавные режущие пластины обеспечивают эффективную работу с любыми материалами. Набор пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла изготовлены из стали 45, покрыты эмалью и маслом для защиты от коррозии.
  • Эффективность — пластины из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуются высокой режущей способностью.
  • Высокая производительность — рабочие части с одиночными спиралями, прошедшие пескоструйную обработку, обеспечивают своевременный отвод шлама.
  • Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы с патронами любых типов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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