Сверло универсальное GROSS 706014, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 10мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл, пластик
Диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 745661
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570 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл, пластик
Диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х1
Вес, г.
40
Описание товара Сверло универсальное GROSS 706014, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 10мм
Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706014 позволяет получать отверстия диаметром 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл, пластик
Диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706014 позволяет получать отверстия диаметром 10 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло универсальное GROSS 706014, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 10мм - по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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