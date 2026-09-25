Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
90
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 745658
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
5
Описание товара Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм
Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706011 позволяет получать отверстия диаметром 5 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 125 x 20 3655-125-20
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T118A, EU-хвост., по металлу HSS, ш...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P60, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704028, 28 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70433, 45 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704830, 30 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70171, 10 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704832, 32 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70568, 16 x 300mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706010, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706011 позволяет получать отверстия диаметром 5 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм