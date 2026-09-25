Top.Mail.Ru
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 1
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 2
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 3
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 4
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 5
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 6
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 7
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 8
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 9
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
90
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 1
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 2
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 3
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 4
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 5
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 6
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 7
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 8
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 9
  • Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
5

Описание товара Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм

Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706011 позволяет получать отверстия диаметром 5 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для дрелей
Материал
высоколегированная сталь
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
5
Длина, мм
90
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706011 позволяет получать отверстия диаметром 5 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
  • Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло универсальное GROSS 706011, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 5мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...